“PURA GENTE NUEVA” OPERA Y BUSCA CONTROLAR VENTA DE NARCÓTICOS EN CARMEN, ADMITE EL FISCAL JAKSON; “CONFLICTOS SON PORQUE PRESIONA A VENDEDORES”

El fiscal general del Estado de Campeche, Jakson Villacís Rosado, reconoció que en el Municipio de Carmen opera el grupo “Pura Gente Nueva”, que es una organización local relacionada con la venta de narcóticos que busca ampliar el control de ese mercado, y refirió que los recientes conflictos derivan de presiones hacia vendedores para trabajar bajo las órdenes de dicho grupo.

El fiscal informó también que ya hay personas identificadas y órdenes de aprehensión en proceso por los hechos violentos en el Estado, además de detenciones realizadas en este año.