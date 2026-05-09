HALLAN SIN VIDA A “DON BETO” EN UN CUARTO DE LÁMINA DE LA 10 DE JULIO

La tarde de ayer viernes fue localizado sin vida un hombre identificado únicamente como “Don Beto”, dentro de un cuarto de lámina ubicado en una privada de departamentos de la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida 10 de Julio por calle Juventino Rosas, donde paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras reporte, pero al valorar al masculino confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el deceso podría estar relacionado con causas naturales, aunque será la necropsia de ley la que determine oficialmente las causas.