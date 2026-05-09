sábado, mayo 9, 2026
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CRECIENTE AMBULANTAJE POR PASIVIDAD DE PABLO Y BAJAS VENTAS TIENEN EN CRISIS AL MERCADO DEL CHECHÉN

-LOCATARIOS REGISTRAN VENTAS DE APENAS EL 40%

Comerciantes del nuevo mercado del Chechén atraviesan una complicada situación económica por las bajas ventas y el crecimiento descontrolado del comercio ambulante en la antigua zona comercial, derivada de la pasividad del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, lo que los tiene en incertidumbre a más de 3 años de haber sido reubicados. Los propios vendedores revelaron que las ventas son de cerca del 40% en temporadas normales, ante lo cual muchos han tenido que buscar otras alternativas para generar ingresos y mantener abiertos sus locales. También afecta el problema de movilidad y acceso, pues el transporte público es insuficiente y algunas unidades tardan hasta 40 minutos en pasar.

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