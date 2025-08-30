APROVECHANDO EL CASO NOROÑA, ¡SHEINBAUM AMENAZO A MEDIOS PARA QUE RINDAN CUENTAS, ¿NO ES AUTORITARIA?: LORET DE MOLA

En una transmisión para Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola, preguntó: “¿Que la presidenta no encabeza un Gobierno autoritario? Usó la zarandeada a Fernández Noroña para amenazar a los medios con una ley para que tengan que rendir cuentas, bajo el argumento de defender el derecho de las audiencias, para que se diga la verdad, pero ¿quién definirá qué es la verdad y quién tiene la razón?, pues los jueces, que son de Morena”.

El nuevo Poder Judicial toma posesión este lunes 1 de septiembre, y así el régimen va a determinar qué es verdad y qué es mentira, y va a sancionar a los medios de comunicación y periodistas que no digan la verdad que el Gobierno quiere que digan. “Eso aquí y en China es autoritarismo”, sentenció el periodista.

Y advirtió: “Aquí y en China, aquí y en Rusia, aquí y en Corea del Norte y Venezuela, uno de los primeros pasos de cualquier Gobierno autoritario es someter a los medios de comunicación, y este régimen (el alusión a la 4T) ya dio muchos pasos en esa dirección. Vean cómo se han cancelado voces críticas en un montón de medios”.