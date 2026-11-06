MOTOCICLISTA REBASA POR LA DERECHA Y ÇHOCA CONTRA MOTOTAXI Y DEJA DOS LESIONADOS, UNO CON POSIBLE FRACTURA

Un motociclista y una mujer resultaron l£sıøn∂døs tras un ∂ccıd£nt£ de tránsito registrado la mañana de este viernes sobre la avenida Solidaridad, en el municipio de Escárcega, luego de que el conductor de una motocicleta intentara rebasar por la derecha a un mototaxi y terminara impactándose contra la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista realizó una maniobra de rebase sin calcular correctamente el espacio disponible, lo que provocó la colisión y dejó a ambos involucrados con lesiones.

El conductor de la motocicleta sufrió golpes de consideración y una posible fractura, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), los cuales acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Escárcega para recibir atención médica especializada.

Asimismo, una mujer que resultó con diversos golpes durante el percance fue valorada por los socorristas, aunque no se precisó si requirió traslado a un centro hospitalario. De acuerdo con las versiones recabadas en el lugar, el accidente habría sido provocado por la maniobra imprudente del motociclista al intentar adelantar al mototaxi por el costado derecho.