SHEINBAUM DEFIENDE IMPUESTO DE 8% A VIDEOJUEGOS VIOLENTOS: ES POR SEGURIDAD, NO PROHIBICIÓN

El Paquete Económico 2026 continúa generando debate tras la propuesta de imponer un impuesto especial de 8% a los servicios digitales de videojuegos con contenido violento.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida al señalar que no se trata de prohibiciones, sino de un tema de seguridad y uso responsable de las plataformas digitales.

De acuerdo con la propuesta de Hacienda, el nuevo gravamen tiene el objetivo de regular consumos con efectos sociales y se espera que en 2026 genere una recaudación de 183 millones de pesos.

Sheinbaum subrayó que en el caso de los videojuegos con contenido violento y de las apuestas en línea, la lógica es distinta a la de productos como refrescos o tabaco, pues se busca atender riesgos asociados a la seguridad y prevenir impactos negativos en los jóvenes.