DIPUTADA MORENISTA GENERA CRÍTICAS AL ELOGIAR A VENDEDORA DE YUCATÁN TRAS VOTAR LEY DE EXPROPIACIÓN

En su desesperación por “dar vuelta a la página” a la cuestionada Ley de Expropiación que aprobó, y seguramente a recomendación de sus asesores, la diputada morenista por Calkiní, Mayda Aracely Mas Tun, eligió la Junta Municipal de Nunkiní para darse su “baño de pueblo”, pero le salió el tiro por la culata, ya que para tomarse la foto que subió a sus redes sociales y alabar a las trabajadoras, eligió a una vendedora de hortalizas de Yucatán, lo que le generó críticas por no conocer ni identificar a paisanas.



Y es que luego de abrazar, apapachar, alabar y ofrecer que mejorará la vida de la humilde mujer trabajadora, la legisladora subió ipso facto la foto donde aparece con ella, a lo que de inmediato habitantes de Nunkiní le respondieron que no conocer a la gente ni ser popular la llevaron a confundir a quienes pertenecen a su Distrito, ya que doña Reyna es de Cuch Holoch, Yucatán. “Qué triste que sólo viene por la foto”, escribió un cibernauta.