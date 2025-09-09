LA DIRECTORA NIEGA ESPACIOS A ASPIRANTES A ALUMNOS, DENUNCIAN PAPÁS DE LA “ANA MARÍA RÍOS” AL REALIZAR NUEVO PLANTÓN

San Francisco de Campeche .- Ante la posibilidad de que la Escuela Primaria “Ana María Ríos” cierre sus instalaciones, padres de familia se manifestaron otra vez para exigir que las autoridades otorguen recursos y continúen las clases, pues aún quedan niños que quieren continuar con sus estudios, y acusaron a la directora de no cumplir con sus funciones, pues niega la inscripción a alumnos.



Lamentaron que la directora esté cerrando las puertas a futuros alumnos bajo el pretexto de que no hay cupo, de que no hay espacios para ellos, cuando en realidad la escuela tiene suficientes, y revelaron les dijo que no sabía de la falta de clases de educación física.



Los alumnos siguen asistiendo al plantel, recalcaron, y denunciaron que el supervisor de zona no ha resuelto nada para que puedan continuar las clases, para lo cual hay papás que donan material como paquetes de hojas blancas para apoyar a los maestros.



Además, se han dejado de realizar eventos que usualmente se hacen a lo largo del año, criticaron.