martes, septiembre 9, 2025
Lo último:
Locales

EXIGEN AL DIRECTOR DE LA PRIMARIA “SANSORES” QUE PONGA FIN A LOS CASOS DE BULLYING O RENUNCIE

user editor

El colectivo Ley Sabina denunció casos de bullying en la Escuela Primaria “Carlos Sansores Pérez”, a cuyo director Manuel Cámara exigió tomar cartas en el asunto sin encubrir a nadie, pero si no puede garantizar la seguridad y dignidad de la niñez, lo mínimo que puede hacer es renunciar.
A través de una publicación en sus redes sociales, sentenció: “Cada acto de v¡ol3ncia que se permite y cada silencio de la Dirección, convierten a la escuela en un lugar inseguro y a usted en cómplice”.

También te puede gustar

CIRCULAENREDES: DENUNCIA @T@QUES S3XU@LES Y GOLP3S EN CENTRO DE REHABILITACIÓN

user editor

Se extiende mes del testamento, con 50% de descuento

telemarwebmaster_gs2m70wg

Por Hobby, joven campechano toca el violín en las calles del Centro Histórico

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *