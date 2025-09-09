EXIGEN AL DIRECTOR DE LA PRIMARIA “SANSORES” QUE PONGA FIN A LOS CASOS DE BULLYING O RENUNCIE

El colectivo Ley Sabina denunció casos de bullying en la Escuela Primaria “Carlos Sansores Pérez”, a cuyo director Manuel Cámara exigió tomar cartas en el asunto sin encubrir a nadie, pero si no puede garantizar la seguridad y dignidad de la niñez, lo mínimo que puede hacer es renunciar.

A través de una publicación en sus redes sociales, sentenció: “Cada acto de v¡ol3ncia que se permite y cada silencio de la Dirección, convierten a la escuela en un lugar inseguro y a usted en cómplice”.