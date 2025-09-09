SIN INDUSTRIA PENITENCIARIA, LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CARECEN DE OPORTUNIDADES REALES DE REINSERCIÓN

Aunque en Campeche no existe sobrepoblación en los centros penitenciarios, el subsecretario de Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, Javier Herrera Valle, reconoció que el verdadero problema está en la falta de una industria penitenciaria que permita a las personas privadas de la libertad generar sus propios ingresos.

Explicó que, al no contar con este esquema productivo, los internos siguen dependiendo de sus familias, lo que limita tanto su estabilidad económica como la posibilidad de cumplir con la reparación del daño a las víctimas. Subrayó que la creación de proyectos productivos es una necesidad urgente, ya que además de fortalecer la solvencia de los hogares, facilitaría la capacitación y preparación para la reinserción social al recuperar su libertad.

Herrera Valle señaló que se requiere mayor participación del sector empresarial para consolidar un modelo donde los internos tengan un historial laboral confiable, que se convierta en un aval al momento de buscar empleo. Reconoció que aún no se logra esta vinculación de manera suficiente, y por ello el reto inmediato es concretar alianzas que permitan casos de éxito y que garanticen oportunidades reales para quienes concluyan sus sentencias.