“EL PRESIDENTE ESTÁ ENTERADO DE TODAS LAS TRANSAS”: LÓPEZ OBRADOR, ¡YO SÍ LE CREO!

En un video difundido por Código Magenta se expone la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2019: “Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede… todas esas transas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme”. Esta afirmación cobra relevancia tras la captura de una red de huachicol fiscal compuesta por 14 operadores, incluidos cinco marinos activos y jefes aduanales, que operaban desde la Secretaría de Marina y la dirección de Aduanas.

El video detalla cómo la red utilizaba documentación falsa para evadir impuestos y mover buquetanques de diésel de manera irregular. La exposición refuerza la declaración de AMLO sobre su conocimiento de estas operaciones, mientras autoridades como la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal Alejandro Gertz Manero han calificado el caso como aislado dentro de la Marina.