ADÁN AUGUSTO NO SERÁ CITADO HASTA QUE SU EXSECRETARIO SEA DETENIDO Y HAYA VINCULACIÓN DIRECTA, ACLARA GERTZ MANERO
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, cuenta con ficha roja de Interpol y se encuentra prófugo, acusado de delitos patrimoniales. Informó que uno de sus excolaboradores ya fue detenido y otro se acogió a un criterio de oportunidad, aportando información clave para dar con su paradero. “Lo vamos a localizar, de eso no cabe duda, Interpol es muy eficiente”, aseguró el funcionario.
Sobre si el exgobernador y actual senador Adán Augusto López ha sido llamado a declarar, Gertz aclaró que la Fiscalía no puede citar a personas sin una vinculación directa con los hechos. Señaló que solo hasta que Bermúdez sea detenido y se compruebe una posible vinculación directa se podrá determinar si existen más involucrados en el caso.