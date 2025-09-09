EXSECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS RECIBE 19 AÑOS DE PRISIÓN POR PECULADO

El exsecretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, informó la jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas. La sentencia se derivó de un convenio irregular que autorizó con la aseguradora MetLife en 2018, mediante el cual se desviaron más de 8.2 millones de pesos del erario público.

Además de la pena privativa de libertad, Gómez Monroy deberá reparar el daño causado con más de 8 millones de pesos y cubrir una multa adicional de 52,921 pesos. La jueza consideró atenuantes como la edad y el estado de salud del exfuncionario, lo que redujo la pena inicialmente solicitada por el Ministerio Público.

El proceso judicial comenzó en septiembre de 2023 y concluyó con la sentencia en agosto de 2025, poniendo fin a más de dos años de investigaciones y procedimientos legales en su contra.