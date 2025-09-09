martes, septiembre 9, 2025
Lo último:
Locales

ENREDES: RESCATAN A 4 MENORES ABANDONADAS

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) dio a conocer que, a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), fueron recuperados cuatro menores de edad en situación de vulnerabilidad en una casa ubicada en la calle Tamaulipas, del barrio de Santa Ana.


Las niñas de 9 (gemelas), 13 y 17 años de edad, habrían sido abandonadas hace 3 años por la mamá y quedado al cuidado de su abuelita, que es una adulta mayor que también requiere atención y cuidados.

También te puede gustar

Inversión histórica, más de 2 mil 900 mdp en infraestructura educativa en Campeche

telemarwebmaster_gs2m70wg

Acusan a líder cañero de obstaculizar la compraventa de caña a productores

telemarwebmaster_gs2m70wg

Enoja a morena exhorto para investigar a Pemex

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *