ENREDES: RESCATAN A 4 MENORES ABANDONADAS

San Francisco de Campeche.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) dio a conocer que, a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), fueron recuperados cuatro menores de edad en situación de vulnerabilidad en una casa ubicada en la calle Tamaulipas, del barrio de Santa Ana.



Las niñas de 9 (gemelas), 13 y 17 años de edad, habrían sido abandonadas hace 3 años por la mamá y quedado al cuidado de su abuelita, que es una adulta mayor que también requiere atención y cuidados.