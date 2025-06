TALANGO CRITICA A ARMENTÍA EN TRIBUNA Y RECIBE LECCIÓN SOBRE VOTAR CON CONCIENCIA, NO CON COLORES

San Francisco de Campeche .- A pesar de que la sesión de Congreso se realizaba con tranquilidad, el diputado de Morena, expriísta Omar Talango Cervantes, subió a la tribuna para arremeter contra el diputado mocista Pedro Armentía López, por votar siempre en contra de las propuestas del partido guinda.

Armentía López subió para contestarle que debería analizar las votaciones, porque la bancada naranja ha votado a favor incluso en una propuesta de la misma gobernadora Layda Elena Sansores San Román, porque no importa quién lo proponga, sino que sea a favor de la gente.

Primero, Talango Cervantes expuso que MOCI debió votar a favor de las iniciativas sobre programación y uso de recursos para una cancha en Chunkanán, y también sobre mecanismos para garantizar de inmediato el suministro de agua potable en el Municipio de Campeche, de lo recaudado y de los dictámenes de organismos operadores del Smapac para negar permisos para abrir una plaza.

En respuesta, el diputado mocista le recordó que no en todo se puede votar a favor, y además hay una iniciativa presentada desde octubre de 2024 de la gobernadora, para regular el tema del agua potable, y te pregunto ¿por qué no le has dado lectura?, y la respuesta es “porque sigue siendo un tema político, pero vamos a dictaminarla, a trabajar en conjunto, pero te propongo, si tienes la cercanía, que vayas con la secretaria de Gobierno para preguntarle qué proponen y qué acuerdos están llegando, para que no vengan aquí a dar vergüenzas”.

