viernes, noviembre 6, 2026
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¿Y EL “VAMOS BIEN” DE LAYDA?; REGISTRA CAMPECHE LA PEOR CAÍDA ECONÓMICA DEL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

San Francisco de Campeche.- Mientras 29 de las 32 entidades federativas registraron cifras positivas en su actividad económica durante los últimos cinco años, Campeche presentó la mayor caída del país, con una variación de -3.62 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en contraste con la insistente narrativa de la gobernadora Layda Sansores San Román de que “vamos bien”.

Los otros dos estados que registraron cifras negativas fueron Nayarit, con -0.17 por ciento, y Quintana Roo, con -0.01 por ciento.

En el extremo opuesto se ubicó Hidalgo, con un crecimiento económico de 5.36 por ciento, mientras que Yucatán ocupó el sexto lugar nacional, con 3.20 por ciento. Ambos figuran entre las entidades que superaron el 3 por ciento.

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