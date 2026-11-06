FUERON 11 LOS NEGOCIOS CATEADOS Y ASEGURADOS; LOS INVESTIGAN POR PRESUNTA VENTA DE PRODUCTOS APÓCRIFOS

San Francisco de Campeche.- Gran China, China Shop, B.B.G., Kositerías, Maxxi Ofertas, Maxxi Moda, Mushi-Iko, Kosimayoreo, Stylo Joyas y dos sucursales de Tecnomundo fueron los 11 establecimientos cateados y asegurados durante la madrugada de hoy, viernes 6 de noviembre, en la ciudad de Campeche.

Los operativos fueron realizados alrededor de las 2:30 horas por elementos de la Fiscalía Federal en Campeche, de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de Control Federal, como parte de una investigación por la presunta distribución y venta de productos apócrifos con fines de especulación comercial.

Las diligencias derivaron de una denuncia presentada por representantes legales de diversas empresas. En ellas participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF), peritos especializados, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

Como resultado, fueron asegurados los 11 establecimientos y diversa mercancía, entre ella juguetes, bolsas y relojes.