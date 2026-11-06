¡POLICÍA ESTATAL EN CRISIS! ACUSAN A JESÚS MONTES TOSCANO DE ABANDONAR LA SEGURIDAD POR PRIVILEGIOS Y FAVORITISMOS

San Francisco de Campeche.- Elementos de la Policía Estatal de Campeche denunciaron, bajo anonimato por temor a represalias, presuntas irregularidades en la gestión del comisario general Jesús Montes Toscano, nombrado por la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez.

De acuerdo con la página Estamos Unidos Campechanos, los agentes acusan a Montes Toscano de descuidar las labores de seguridad pública en zonas vulnerables como Sabancuy y en el municipio de Carmen, donde señalan un incremento de la delincuencia. También cuestionan su desempeño por el antecedente de un incidente armado en la unidad habitacional Minas, donde un ciudadano resultó baleado.

Las denuncias apuntan a un presunto favoritismo hacia una oficial adscrita, Abril Cruz, esposa del comandante Virgilio, integrante del grupo K9, quien supuestamente permanece comisionada en la cabecera municipal de Ciudad del Carmen por disposición del comisario, sin ser rotada conforme a los protocolos.

Los policías aseguran que Montes Toscano acude semanalmente a reunirse en privado con dicha oficial dentro de instalaciones operativas, mientras descuida la supervisión de la tropa y las tareas de vigilancia.

Los elementos también denuncian privilegios, presuntos conflictos de intereses y temor a represalias entre quienes intentan reportar las irregularidades por los canales oficiales.

Hasta el momento, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos.