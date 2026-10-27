VAGUADA DEJARÁ LLUVIAS Y TEMPERATURAS DE HASTA 17 GRADOS EN LA PENÍNSULA
Una vaguada que se extiende desde el mar Caribe hasta el sur de la Península de Yucatán provocará este martes lluvias dispersas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con ambiente caluroso durante el día y temperaturas más frescas durante la noche y madrugada del miércoles, cuando se esperan mínimas de hasta 17 grados Celsius en los tres estados.
Las lluvias más intensas se registrarán en el centro y norte de Quintana Roo; en el sur y oriente de Yucatán, así como en el suroeste de Campeche, se prevén precipitaciones moderadas. En el resto de la región habrá lluvias ligeras o aisladas, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 33 grados.
Para la madrugada del miércoles, las temperaturas mínimas serán de 17 a 25 grados en Campeche, de 17 a 26 en Yucatán y de 17 a 23 en Quintana Roo. Además, una zona de baja presión en el occidente del mar Caribe podría incrementar las lluvias a partir del jueves.