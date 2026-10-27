SHEINBAUM DESLIGA A MORENA DE TADDEI, PERO “OLVIDA” QUE SU PARTIDO DOMINA LA CÁMARA QUE LA ELIGIÓ

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al periodista Carlos Loret de Mola por señalar que Morena controlaba al Instituto Nacional Electoral (INE) con Guadalupe Taddei, pues, afirmó: “A ella la eligió la Cámara de Diputados”, aunque omitió que ésta es controlada o tiene mayoría morenista.

Al respecto, la creadora de contenido Melissa escribió: “¿Que creen? Sheinbaum ya mencionó a Loret de Mola en su circo de la mañanera. Acerca de que Morena controlaba al INE con Guadalupe Taddei. ‘A ella la eligió la cámara de diputados’, dice… ¿Y quién domina la cámara? Pues… ¡Morena!”.

Video: Melissa Bely.