IMPULSAN AUTOTOMA GRATUITA PARA DETECTAR VPH Y VENCER EL MIEDO A ESTUDIOS GINECOLÓGICOS

Con el objetivo de eliminar el miedo y la vergüenza que impiden a muchas mujeres realizarse estudios ginecológicos, la Secretaría de Salud impulsa la autotoma para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH), que es una prueba gratuita que permite a las pacientes recolectar su muestra en un espacio privado.

Tania Patrón Bacab, responsable estatal del Programa de Cáncer de la Mujer del Indesalud, explicó que este procedimiento está dirigido a mujeres a partir de los 30 años, y consiste en utilizar un dispositivo especial que se introduce vía vaginal para obtener la muestra, sin necesidad de que personal médico realice directamente la toma.

Destacó que el procedimiento es sencillo, no debe causar dolor y se realiza dentro de las instalaciones de los centros de salud, en un espacio privado y después de recibir orientación del personal sanitario.

La estrategia ha tenido buena aceptación, al grado de que actualmente quedan pocas pruebas disponibles, subrayó, y agregó que los resultados son entregados en entre 3 y 4 semanas, debido a que las muestras son procesadas en Campeche.