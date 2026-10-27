¡ALERTA POR DENGUE EN CAMPECHE!; SE DISPARAN LOS CONTAGIOS 112% Y SE DUPLICAN LOS CASOS DE RIESGO

San Francisco de Campeche.- De acuerdo con el reporte epidemiológico, los casos confirmados de dengue en Campeche registran un incremento considerable en lo que va de 2026, al acumular 70 contagios frente a los 33 reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 112 por ciento y pone de manifiesto la importancia y urgencia de reforzar las acciones de prevención y control del mosquito transmisor.

Las cifras muestran que, de los 70 casos confirmados este año, 33 corresponden a dengue no grave (DNG), 36 a dengue con signos de alarma (DCSA) y uno a dengue grave (DG).

Aunque hasta el corte presentado no se registran defunciones en 2026, el número de contagios ya supera los 46 casos contabilizados durante todo 2025, año en el que se confirmaron dos decesos.

El aumento resulta especialmente notorio en los casos de dengue con signos de alarma y grave, que en conjunto pasaron de 17 en el periodo comparable de 2025 a 37 durante 2026, es decir, más del doble.

En cuanto a la distribución municipal, Carmen concentra el mayor número de casos de dengue no grave, con 17 registros, además de 14 clasificados con signos de alarma o grave.

Por su parte, Champotón reporta dos casos no graves y siete con signos de alarma o grave; Calakmul registra dos y tres, respectivamente, mientras que Hecelchakán contabiliza uno y dos.

En el resto de los municipios se contabilizan 11 casos de dengue no grave y otros 11 correspondientes a las categorías de mayor atención clínica.