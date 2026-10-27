MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE CAMPECHE VIVE SIN SEGURIDAD SOCIAL; ¿NO QUE VAMOS BIEN?

-Ocupa el lugar 12 nacional de la lista, que encabeza Chiapas con el 76.4 por ciento de sus habitantes sin ese beneficio

De acuerdo con un estudio realizado por el medio de comunicación y noticias Polls Mx, basado en datos del Análisis de Pobreza Multidimensional del Inegi Informa, Campeche ocupa el lugar 12 nacional al tener al 51.2 por ciento de su población sin cobertura social, que significa falta de prestaciones laborales, pensión o respaldo económico ante accidentes, enfermedades, embarazo o vejez.

El Estado de Chiapas es el que tiene mayor población sin acceso a la seguridad social, con 76.4%, seguido de Oaxaca (73.9%) y Guerrero (72.6%).

La problemática también afecta a Puebla (67.7%), Hidalgo (61.9%), Michoacán (61.2%) y Veracruz (60.2%), donde más de seis de cada diez habitantes enfrentan esta carencia.

En el otro extremo, Coahuila registra 23.4%, Nuevo León el 24.7 y Baja California Sur aparece con 28.5, lo que los convierte en los porcentajes más bajos del país, aunque todavía una proporción importante de su población permanece sin esta protección.

Entre Chiapas y Coahuila existe una diferencia de 53 puntos porcentuales, lo que refleja las profundas brechas regionales en el acceso a la seguridad social en México. “La desigualdad es evidente”, refiere Polls Mx.