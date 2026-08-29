sábado, agosto 29, 2026
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CIRCULAENREDES: “¡SE LE CAYÓ LA MENTIRA DEL REGALO A LAYDA!”; LA ESCULTURA DEL JAGUAR COSTÓ $1.6 MILLONES

Por: Fuerza Informativa Azteca.

Mediante un videorreporte difundido a través de Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) destacó que el discurso de mentiras sobre la austeridad de la gobernadora Layda Censuras (sic) volvió a caer ante los datos de sus propios funcionarios, pues la escultura de jaguar instalada en la Plaza de la República costó 1.6 millones de pesos, y no fue un regalo como afirmó en su momento la mandataria.

Y aseveró: “Se les cayó la mentira, como se les ha caído tantas cosas”, y luego puso imágenes de la comparecencia del secretario estatal de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, donde confirmó que la obra requirió 1.6 millones de pesos tramitados a través del Instituto de Cultura y transferidos desde la Secretaría de Obras Públicas”.

El anuncio de la gobernadora y la revelación del funcionario dejan en evidencia las contradicciones del discurso de austeridad, subrayó FIA.

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