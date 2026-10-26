ARREMETE HUGO FLORES CONTRA LAYDA: “¿CÓMO ES POSIBLE LLEGAR Y NO HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE LAS COSAS CAMBIEN?”

—HOY CAMPECHE VIVE UN RETROCESO EN INSEGURIDAD

San Francisco de Campeche.- El dirigente nacional del nuevo partido PAZ, Hugo Erick Flores Cervantes, afirmó que es una tristeza tener que reconocer que a veces no alcanzan los apellidos ni los legados, en referencia a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien cuestionó: “¿Cómo es posible buscar toda la vida y llegar a un cargo tan importante, pero no hacer todo lo posible para que las cosas cambien y, por el contrario, se viva un retroceso en materia de seguridad?”.

Es una tragedia que no se haya podido construir una policía digna, pero no hay un lugar donde la gente respete y quiera a los agentes, subrayó, y lamentó que, en lugar de que los policías cuiden a los ciudadanos, ahora nos tengamos que cuidar de ellos. “Seguimos esperando en Campeche una transformación profunda, por eso hay que cambiar a esta clase política”, aseveró.

“Es una tristeza tener que decir cómo es posible que un lugar que era de los pocos lugares donde se podía presumir que los índices de inseguridad no eran tan alarmantes, ¿cómo es posible que en unos cuantos años esa cosa se acabó?”, criticó.

Flores Cervantes señaló que quienes gobiernan “se acostumbran a gobernar, creen que administrar o medio administrar es gobernar. Estoy muy sorprendido porque en lo personal había muchas gentes que teníamos expectativas muy altas con todos los Gobiernos de la transformación, y hemos participado ahí”, añadió.

El dirigente partidista externó que no viene a confrontar a nadie. “Nuestros respetos, en lo personal no venimos a agredir a nadie, pero la realidad se impone, está aquí y ahora. No es posible que Campeche tenga hoy tanta criminalidad, no lo podemos creer, no lo esperábamos, no lo imaginábamos, y sé que esto que estoy diciendo no lo comparten compañeros de lucha, pero no estoy diciendo ninguna mentira”, manifestó.