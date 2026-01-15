NUEVA RECTORA DE LA UAC ANUNCIA ACCIONES EN TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTO ACADÉMICO

San Francisco de Campeche.- En su carácter de rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, Fanny Guillermo Maldonado dirigió su primer mensaje a la comunidad estudiantil, en el que expuso algunas de las acciones que contempla para su gestión.

Entre los compromisos señalados se encuentran la reactivación de las asociaciones estudiantiles, el equipamiento de las distintas facultades y la gestión de rutas de transporte que faciliten la movilidad entre los campus universitarios y la ciudad.

La rectora indicó que estas medidas forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la calidad académica y atender necesidades planteadas por el alumnado.