EN REDES: IMSS BIENESTAR Y SECRETARÍA DE SALUD NO HAN PAGADO A TRABAJADORES, MÉDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE ONCOLOGÍA, DENUNCIAN

A través de una denuncia anónima, trascendió que tanto trabajadores como médicos y enfermeras (os) por contrato tanto del IMSS Bienestar como de la Secretaría de Salud, y personal de Oncología, no han recibido ningún pago correspondiente a este mes de enero, y se quejaron de que pese a las acusaciones nadie toca a Liliana Montejo, coordinadora del IMSS Bienestar en Campeche, ni a Josefa Castillo Avendaño, secretaria de Salud.

Expusieron que al preguntar por la quincena a personal de Recursos Humanos, les respondieron que no saben la razón, y que así están todos los trabajadores, es decir, sin depósito de nómina. Médicos y enfermeras de contrato no reciben ningún peso desde el pasado 10 de enero.