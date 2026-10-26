DETECTAN FOLIO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE POR 24 MILLONES 180 MIL 207.54 PESOS DEL CLAN TADDEI

—Contratos por más de mil millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas en 13 estados

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan presuntas irregularidades en adjudicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), relacionadas con una red de empresas vinculadas a los hermanos José Hernández Casillas y Raymundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 estados del país, de acuerdo con información de El Universal.

En Campeche, las auditorías identificaron el contrato con folio DEAPPAP/010/2021, otorgado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), por un monto de 24 millones 180 mil 207.54 pesos.

Las investigaciones señalan que la relación empresarial con Guadalupe Taddei Zavala, de quien se menciona una supuesta renuncia como consejera presidenta del INE, se remonta a 2014, cuando encabezó el Instituto Electoral del Estado de Sonora, cargo que ocupó hasta 2021.

En marzo de 2024, la ASF detectó irregularidades en una adjudicación directa del INE a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por 63 millones 241 mil pesos, destinada a producir y distribuir materiales de simulacro para el proceso electoral federal 2023-2024. Tras identificar una presunta triangulación de recursos hacia otras empresas, la UIF inició una investigación.

Además de Comercializadora JVLY, la red incluye a Cajas Graf, S.A. de C.V.; Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.; Corporativo Zeg, S.A. de C.V.; Seriplast de México; Diseño Reconstrucción y Comunicación; Formas Finas Fernando Fernández; y Comercializadora Grupo Selati.

Según las indagatorias, estas compañías presuntamente se presentaban como competidoras en licitaciones para favorecer la adjudicación de contratos al grupo.

Los otros estados donde se documentaron contratos son Sonora, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Zacatecas.

Más información: El Universal