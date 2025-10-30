EN UN DÍA, 3 ESCÁNDALOS DE ADÁN AUGUSTO EN MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES: JUAN ORTIZ

REDES DE CONTRATOS, NOTARÍAS Y EMPRESAS FANTASMA

En una publicación realizada a través de sus redes sociales, el analista político Juan Ortiz señaló que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, volvió al centro de la polémica luego de que ayer lunes tres medios nacionales e internacionales publicaron investigaciones que lo involucran en redes de contratos, notarías y empresas fantasma.



Precisó que El País, medio internacional, reveló que como gobernador de Tabasco, Adán Augusto adjudicó 592 millones de pesos a empresas ligadas a amigos y clientes de sus notarías familiares.

En tanto, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que en sus notarías y las de su hermano se constituyeron 13 empresas “fantasma”, varias vinculadas con desvíos de recursos públicos de Pemex por 464 millones de pesos.



Y por último, Juan Ortiz expone que El Universal publicó que notarías de Adán y sus allegados certificaron empresas que obtuvieron contratos por más de 11 mil millones de pesos, incluidos proyectos de Dos Bocas, Pemex e IMSS-Bienestar.