jueves, octubre 30, 2025
ANUNCIAN MISAS EN PARROQUIAS Y CEMENTERIOS EN HONOR A LOS FIELES DIFUNTOS

San Francisco de Campeche.- Con motivo del Día de Muertos y la conmemoración de los Fieles Difuntos, diversas parroquias y comunidades de Campeche realizarán este 2 de noviembre misas y eventos en memoria de quienes emprendieron el viaje sin retorno.


El Santuario Diocesano del Cristo Negro Señor de San Román celebrará misas desde las 7:00 de la mañana, con horarios también a las 8:30, 10:00, mediodía, 5 de la tarde, 6:15 y 7:30 de la noche. Además, habrá ceremonias litúrgicas a las 8:30 de la mañana y 4:00 de la tarde en el cementerio de San Román, donde se espera una nutrida participación de fieles que tradicionalmente acuden a llevar flores y a orar por sus difuntos.


Por su parte, la parroquia San Antonio de Padua de Samulá realizará Santa Misa a las 10:00 de la mañana en el mausoleo (terreno parroquial), y a las 5:00 de la tarde en el cementerio de Samulá, por lo cual mantendrá los horarios habituales en la parroquia y capillas.


Además, en la parroquia de Santa Lucía habrá misas en los siguientes horarios: 7 y 10 de la mañana, mediodía y 7 de la noche, y a las 8 de la mañana será en el cementerio de esa colonia.


En tanto, el panteón Jardines del Ángel será escenario del Evento Homenaje del Día de Muertos “Hanal Pixán”, que se celebrará a las 11:00 de la mañana.

