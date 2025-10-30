¡LA CULPA ES DE LOS DE “ARRIBA”¡ SOLIDARIDAD Y APOYO CIUDADANO SURGEN ANTE ENOJO DE USUARIOS POR CAOS DEL SISTEMA KO’OX: BÁRBARA CHACÓN

A través de sus redes sociales, la ciudadana y empresaria Bárbara Chacón destacó que entre el caos por la puesta en operación de los restantes camiones del sistema Ko’ox, hay personas, como vendedores ambulantes, choferes y despachadores, que son blanco de insultos de pasajeros por ayudar y orientar sobre las nuevas rutas, sin ser culpables de la situación, y en el caso del personal transportista sólo sigue órdenes de arriba, ante lo cual habría que agradecer y compartir esas buenas acciones.

El texto dice: “Las acciones buenas no se comparten pero creo que debemos de darles importancia en medio del caos. Con tanta confusión por el nuevo sistema de transporte, vi a una señora adulta mayor que no sabía cómo iba a regresar a su casa con sus compras y con las filas tan largas. Nos decía que tenía que tomar más de dos camiones, así que la apoyamos para que pudiera tomar un taxi y llegar lo más rápido”.

Mientras tanto, agrega, el señor que vende aguas —sin deberla ni temerla— estaba ayudando a la gente a entender las rutas, sin cobrar ni un peso, sólo por buena voluntad. Y aún así, también lo insultaban, igual que a los choferes y despachadores que sólo están siguiendo órdenes. Qué triste ver cómo la gente se desahoga con quienes no tienen la culpa, al final siguen órdenes de arriba. Campeche no es una ciudad tan grande como para andar transbordando bajo la lluvia o hacer tres camiones para llegar a casa. El pueblo merece respeto y soluciones reales. Hasta ahí la publicación.