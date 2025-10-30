GOBERNADORA SOCIALISTA

Es más fácil tomarse a foto cortando el listón de una muestra pictórica, o bailando con su hermanita en un concierto, que ponerse a trabajar de verdad…

“Después de analizar y revisar los reportes de actividades de la Tía, expresó de buen humor doña Chela, he llegado a la irrebatible conclusión de que tenemos a una gobernanta socialista” sentenció.

Don Memín la miró con cara de interrogación. “¿Lo dices porque está interesada en expropiar los terrenos del Vandalito, o porque está subsidiando el transporte, o por sus políticas de censura y represión contra los medios de información?” cuestionó.

–“Para nada, respondió doña Chela. En los últimos días me he dedicado a escuchar con atención los reportes que hacen de las actividades de la Tía Gobernanta, tanto lo que difunden en la radio a través de sus “4 del jaguar”, como del resumen de sus acciones en su programa de los martes. Y me he llevado la nada agradable sorpresa de que son en su mayoría actividades sociales: que, si acude a un concierto, o corta el listón inaugural de una exposición o convive con algunos grupos plenamente identificados con su Gobierno” relató.

–“Bueno, eso lo hace cuando está aquí, o sea entre el martes y el jueves, ya que viaja los fines de semana y se reincorpora solo para grabar su aburrido programita” coincidió el bolero don Memín.

–“Lo que sea, insistió doña Chela. Y como es muy lista, pues solo se dedica a acudir a eventos sociales en lugar de complicarse la vida, he llegado a la conclusión de que tenemos una gobernadora social-lista, o sea lista para cualquier evento social, fiesta o bailongo” sentenció.

Don Memín, el poeta Casimiro y hasta el viejo Julián, rieron de buena gana por la ocurrencia de la exburócrata estatal. “Deja que te acusen de violencia de género o de violencia mediática” le advirtió el vate santanero.

—“Tal vez lo diga como chiste, complementó don Julián, pero es una triste realidad. Los reportes que se escuchan sobre la agenda la gobernanta no hablan de giras de trabajo por las comunidades rurales, de reuniones con los sectores productivos, de visita a las colonias populares o de supervisión de obras, ya que además de que casi no hay obras, eso le debe resultar muy cansado. Es más fácil tomarse a foto cortando el listón de una muestra pictórica, o bailando con su hermanita en un concierto” agregó.

–“Entonces sí resultó muy social y muy lista, coincidió el bolero don Memín. Qué lástima que haya perdido sus arrebatos de guerrillera, de luchadora social, y que ahora persiga a quienes exigen justicia, bien se dice que el poder transforma a las personas, pero en este caso todo ha sido para empeorar” lamentó.