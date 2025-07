A FUEGO LENTO | ¡NO ESTÁN SOLOS!

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

“Halagar al poderoso es como rasurar al muerto. Mella la navaja y desacredita al Barbero “

-ANÓNIMO CARMELITA –

El cónclave de MORENA ha servido para dejar en claro la enorme crisis interna de la organización política oficial del Gobierno de México en su denominada 4 T y el ensamblaje del Segundo Piso, para poder construir el proyecto DICTATORIAL TOTALITARIO en las elecciones del 2027 de Andrés Manuel López Obrador y su monarquía familiar nepotista.

El poder ha embriagado al LÍDER MORAL TABASQUEÑO quien desafiante a todo señalamiento exterior de la ONU , OEA o CIDH está decidido imponer un RÉGIMEN NARCO MILITAR COMUNISTA- sin prestar la mínima importancia a nuestro entorno global en la geopolítica de bloques perfectamente definidos.

La sede del evento pretendió ser una réplica salvadora de especies en vías de investigación-cual ARCA DE NOÉ- dejando en claro , las deliberadas ausencias del PREDESTINADO DEL 2030 ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN en claro desprecio al mínimo cuestionamiento de su fracaso electoral local en Coahuila y Veracruz, mientras el SOFISTA DEGRADADO A CACIQUE ALDEANO RICARDO MONREAL hubiera preferido regalar su ausencia para no robar protagonismo al SINIESTRO ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, abrazado por la ” FAMILIA” con la enternecedora consigna de ¡NO ESTAS SOLO! -TABASQUEÑO CONTRA TABASQUEÑO- .

La Líder LUISA MARÍA ALCALDE volvería hacer alarde de pragmático cinismo al advertir serán muy severos en los DERECHOS DE ADMISIÓN con un Código de Rigidez, restricciones a tránsfugas, ladrones, corruptos , egolatrías y desfachatez, arrancando porras a los veracruzanos YUNES Padre y YUNES JÚNIOR , a la Gobernadora de Baja California MARINA DEL PILAR ÁVILA – SIN VISA – al pulcro RUBÉN ROCHA MOYA del campo Sinaloense de guerra “Chapitos VS Mayitos” , el Gobernador AMÉRICO VILLAREAL de Huchicoleros de Tamaulipas todos cubiertos con el mágico Manto de ¡NO ESTÁN SOLOS GOBERNADORES !

El panorama pudo haber tenido sones de corte taurino del peculiar LÍDER OBRERO DEL “CATEM” , SENADOR MULTIMILLONARIO REY MIDAS -PEDRO HACES pero el evento no estaba a la altura de su egocentrismo y por ello – todavía no se conoce el itinerario – prefirió hacer sus tres comidas dominguera el New York, París y Madrid antes de tener que entrarle al refrigerio de LA HIPÓCRITA AUSTERIDAD FRANCISCANA .

Todo podría haber sido un fracaso, pero la presencia vital de FERNÁNDEZ NOROÑA con su profunda filosofía de Sistema Digestivo en producto final dio aroma requerido , mientras la JAGUAR CENSORA CAMPECHANA LAYDA SANSORES enmudeció frente a la suicida prensa acreditada que, preguntaban sobre su SANTA INQUISICIÓN Y SENTENCIA MAYOR PARA EMULAR AL “CHACAL” VICTORIANO HUERTA , cuestionamientos apagados con el grito ¡NO ESTÁS SOLA LAYDITA!

La tradición del ADN PRIÍSTA -real de MORENA- se rompió con la ausencia de la no existente “PRIMERA MORENISTA DEL PAÍS ” , PUES NO SON IGUALES y la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO prefirió realizar su gira de trabajo dominguera en ACAPULCO, antes de seguir contaminando la INVESTIDURA PRESIDENCIAL con tantos decomisos de drogas , huachicol fiscal , RESERVAS DE FRAUDES , COMPLICIDADES DE RATERÍAS INSTITUCIONALIZADAS Y VUELTAS A LA TUERCA POR DONALD TRUMP CONTRA EL ” ESTADO CONTROLADO POR LOS NARCOS ” SEGÚN SU DIAGNÓSTICO SEVERO.

El evento marca un antes y un después nada halagador donde por más CHORROS DE PROBIDAD, LETANÍAS DE HONESTIDAD – ALARDES DE CINISMO , DESVERGÜENZA Y COMPLICIDAD de LUISA ALCALDE y el Gobernador de Sonora ALFONSO DURAZO…¡NO ESTARÁN SOLOS!

PUES LA REALIDAD LOS MANTENDRÁ UNIDOS , NO EXCLUYENDO A LOS AUSENTES CON LOS PRESENTES .

¡EL TIEMPO SE ACORTA!