¿Qué obra de calidad le has visto a la Tía? ¿Su barquito de latón? ¿Su jaguar de casi dos millones de pesos? ¿El autobús viejo que pusieron en el malecón para vender boletos a los turistas?

–Después de ver la pésima calidad de la cimentación del “gran foro Ah Kin Pech” que construye el Gobierno de la Tía, pensé que no había otra cosa peor, pero ¡oh sorpresa!, acabo de mirar las fotografías de lo que se supone que será la subestación eléctrica para los atastecos, y hasta parece que lo mandaron pedir a Temu, porque en lugar de causar admiración, provoca pena”, narró el bolero don Memín a sus amigos de tertulia.

–“¿Qué puedes esperar de un gobierno piojo, sino más que obras piojas?, le cuestionó con jiribilla doña Chela. Dime ¿qué obra de calidad le has visto a la Tía? ¿Su barquito de latón? ¿Su jaguar de casi dos millones de pesos? ¿el autobús viejo que pusieron en el malecón para vender boletos a los turistas? Por donde quiera que le veas, ¡la señora ha estado entregando puras porquerías!” acusó.

–“Y supongo que no han revisado la cartelera del festival del Centro Histórico, les corrigió el poeta Casimiro. Todo lo que habían logrado los gobiernos anteriores para posicionar a ese evento como uno de los de más importancia a nivel nacional se vino para el suelo desde la llegada de la Tía. Se ve que no le importa la cultura, sino solo espectáculos populacheros y electoreros, por esos sí paga millones y millones de pesos”.

–“Ciertamente que sin proponérselo, la Tía ha logrado mandar al carajo a varias instituciones, entre ellos el Festival del Centro Histórico, que llegó a traer a tenores de la talla de Andrea Bochelli o conciertos como los de Il’Divo que atrajeron a cientos de turistas de otras entidades del país, porque no siempre se puede estar en esos eventos que además eran gratuitos”.

–“La verdad es que no le queda otro calificativo más que “gobierno piojo” al que encabeza la Jaguara, coincidió don Memín. Lo malo es que le va heredar a sus sucesores todo este tremendo desbarajuste y esperemos que sus afectaciones no dañen al pueblo, por ejemplo, con posibles derrumbes al teatro del foro que a todas luces se observa que lo están haciendo al ahí se va”.

–“Y no se olvide compadrito del tema de Atasta. Se supone que le destinaron 120 millones de pesos para la construcción y equipamiento de la subestación eléctrica, pero por las imágenes que se han difundido al respecto, parece que están usando material de la peor calidad, o que no se está cumpliendo con las especificaciones técnicas y eso quienes lo pagarán serán los pobladores de esa zona”, lamentó doña Chela.

–“Nunca se había visto tanta gandallez y voracidad en pleno ‘año de Hidalgo’, puntualizó don Julián. No se conforman con todo lo que han robado y se quieren llevar hasta lo que se destinado al teatro del foro y a la termoeléctrica. De verdad que no tienen llenadera estos corruptos, pero ya llegará el tiempo de enjuiciarlos” advirtió.