VOLQUETEROS BLOQUEAN OBRA ESTATAL, DENUNCIAN MARGINACIÓN PESE A ACUERDO Y EXIGEN LA INTERVENCIÓN DE LAYDA

—¿Y LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PÚBLICO?

Escárcega.- Volqueteros de la CTM y CNOP mantienen bloqueado desde ayer el carril central de la avenida Justo Sierra Méndez, en la cabecera municipal de Escárcega, para impedir que continúen los trabajos de levantamiento del asfalto y demolición del área que dará paso a la reconstrucción de esa vialidad, debido a que denuncian que son marginados de esta obra estatal.

Los inconformes exigen trabajo de acarreo de material y piden la intervención de la gobernadora Layda Sansores San Román, pues se trata de una obra que ejecuta directamente el Gobierno del Estado en el municipio.

Lucio González Collí, secretario del Trabajo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), expuso que los trabajos con maquinaria pesada ya iniciaron, por lo que no sabe si se trata de una burla hacia la manifestación pacífica.

“Sólo pedimos que nos tomen en cuenta, pues dependen de las dos agrupaciones establecidas legalmente en Escárcega unas 150 familias, todas de Escárcega”.

Respaldados por Fabricio Izar Chávez, secretario general de la CTM, precisaron que el responsable de la obra, el ingeniero Romeo Robles, presuntamente les habría señalado que no tenía nada que hablar ni tratar con ellos, lo que derivó en la movilización de protesta.

Recalcaron que hay un acuerdo para contratar a personal local, por lo cual consideran una falta de respeto que ahora los excluyan, y advirtieron que no levantarán el bloqueo mientras no haya un acuerdo que garantice la contratación de mano de obra local.

Hasta el momento, no hay una postura oficial de los encargados de esos trabajos.