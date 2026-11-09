PRIMERO EQUIPEN LA SALA DE CÓMPUTO Y LUEGO QUE NOS QUITEN EL CELULAR, EXIGEN ALUMNOS DEL COBACAM 18 DE CHINÁ

San Francisco de Campeche.- Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), plantel 18 de Chiná, realizaron una manifestación pacífica para denunciar presuntos actos de abuso de autoridad por parte del director y patentizar su molestia por el anuncio de retirar los teléfonos celulares dentro de la escuela, la cual, recalcaron, carece de las condiciones tecnológicas necesarias para sustituirlos.

Dailen May, acompañada de sus compañeros, explicó que, durante una reunión con padres de familia realizada el viernes pasado, el director informó que, a partir de hoy, quedaría prohibido el uso de teléfonos celulares, además de que se retiraría el acceso a internet.

Sin embargo, señaló que la sala de cómputo no cuenta con el equipamiento suficiente para cubrir las necesidades académicas, pues los estudiantes utilizan sus dispositivos para consultar libros, realizar tareas y entregar trabajos escolares. “Si van a retirar los teléfonos está bien, pero que primero reparen la sala de cómputo”, recalcó.

Los jóvenes también acusaron al directivo de limitar la participación de alumnos y padres de familia durante la reunión, al señalar que intentó quitarles el micrófono a quienes expresaban sus inconformidades e incluso silenció a un estudiante que tomó la palabra para exponer la situación.

Indicaron que existen videos de estos hechos y consideraron que estas acciones representan un abuso de autoridad y una falta de respeto al derecho de expresión de la comunidad escolar.

A esta situación se sumó la molestia por la eliminación de comentarios que los alumnos publicaron en las redes sociales del plantel, luego de que el Cobacam difundiera un comunicado el domingo.

Los estudiantes cuestionaron que se censuren sus opiniones cuando, aseguraron, su intención es exigir mejores condiciones educativas.

Asimismo, señalaron que existe inconformidad por la prioridad que, presuntamente, se pretende dar a la construcción de una cocina con recursos de apoyo, mientras la sala de cómputo no está equipada al 100 por ciento.

Los manifestantes aclararon que no se oponen a una regulación del uso de celulares, pero exigieron que primero se garantice una infraestructura tecnológica funcional que permita continuar con sus actividades escolares y subrayaron que su protesta busca que las autoridades educativas escuchen tanto a los estudiantes como a los padres de familia, sin limitar su derecho a exponer las necesidades del plantel.