CAMPECHE, EL ÚNICO ESTADO AL QUE MORENA LE QUITÓ EL TRIBUNAL AGRARIO, RECRIMINA LA DIPUTADA TANIA GONZÁLEZ

—Respalda la lucha de los ejidatarios para que el órgano federal regrese y no sigan enfrentando mayores gastos por el traslado a la nueva sede para proteger su patrimonio.

San Francisco de Campeche.- La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Tania González Pérez, respaldó la demanda de los ejidatarios de todo el Estado para que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) regrese a Campeche y resuelva de forma expedita los juicios sobre sus tierras, y recriminó que Campeche sea la única entidad a la que Morena se lo quitó.

“Durante 2 años hemos apoyado esta lucha genuina, porque creemos que no hay desarrollo económico en un Estado sin agricultores, ganaderos y apicultores fortalecidos”, expresó la legisladora y cuestionó: “¿Cómo ven que ahora Morena dice que los problemas de las tierras ejidales de Campeche se resuelven en Yucatán?”.

Ahora, los ejidatarios del Camino Real y de Hopelchén tienen que trasladarse a Mérida, Yucatán, para resolver los problemas de certeza jurídica de sus tierras, es decir, más gastos de gasolina, hospedaje y otros que se incrementan para proteger su patrimonio, y todo por una cuestión de disminución de costos del Tribunal Superior Agrario.

González Pérez advirtió que la falta de inversión en infraestructura productiva durante 5 años ha debilitado al sector y cuestionó: “¿También se le va a dejar sin Tribunal Agrario?”.

La diputada sostuvo que los ejidatarios piden el retorno de su Tribunal Agrario para resolver de forma expedita los juicios sobre sus tierras por mandato constitucional y cerró su postura con un llamado: “Sí al retorno del Tribunal Agrario a Campeche”.

Y preguntó: “¿Qué prefieres, que la justicia agraria regrese a Campeche, o que la 4T siga sacrificando a los campechanos?”.