ADMITE SHEINBAUM QUE AMLO AVALÓ A TADDEI Y AFIRMA QUE LA EXPRESIDENTA DEL ÓRGANO ELECTORAL “TRAICIONÓ AL PUEBLO”
Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la periodista Reyna Haydee puso al micrófono su celular para reproducir la mañanera donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó a Guadalupe Taddei de íntegra, honesta y profesional para avalar que presidiera el INE, tras lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que así fue, pero argumentó que “puedes pensar una cosa y luego ocurra otra” dos años después, y afirmó que la expresidenta del órgano electoral “traicionó al pueblo”.