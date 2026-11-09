DE ATRACTIVO TURÍSTICO A ELEFANTE BLANCO: PARQUE DEL TECNOLÓGICO DE ESCÁRCEGA SE DETERIORA ANTE LA FALTA DE MANTENIMIENTO

Escárcega.— El parque ecoturístico del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, que alguna vez fue presentado como una alternativa para impulsar el turismo y la recreación familiar, enfrenta un marcado deterioro que ha provocado cuestionamientos sobre la gestión del director de la institución.

El cierre del restaurante, las tirolesas fuera de servicio y la falta de mantenimiento han dejado prácticamente sin actividad a este espacio. Uno de los problemas más preocupantes es el estado del lago, cuyas bombas de oxigenación presuntamente dejaron de funcionar por falta de pago de energía eléctrica. Esta situación ha despertado inquietud por el deterioro del agua y el posible riesgo sanitario, aunque no se cuenta con una evaluación oficial que confirme la existencia de contaminación.

La caída en el número de visitantes también exhibe el declive del proyecto. De acuerdo con las cifras señaladas, durante sus primeros dos años recibió a más de tres mil personas, mientras que en el último año no habría alcanzado siquiera los 200 visitantes.

Ante este panorama, surgen cuestionamientos sobre el destino de los recursos, la falta de mantenimiento y las acciones del director del Tecnológico para rescatar un proyecto que hoy permanece desaprovechado. Hasta el momento, no se ha proporcionado una explicación oficial sobre las condiciones del parque ni un plan para recuperar sus instalaciones.