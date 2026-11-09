MORENA Y LA 4T QUIEREN PONERLE EL ÚLTIMO CLAVO AL ATAÚD DEL PODER JUDICIAL: PORTELA CHAPARRO

—El Colegio de la Barra de Abogados apoya el paro de los trabajadores, anuncia, y exige que primero evalúen a sus jefes.

San Francisco de Campeche.- El presidente del Colegio de Profesionistas de la Barra de Abogados A. C., Francisco Portela Chaparro, anunció que ese organismo se suma al paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y llamó a los diputados de todos los partidos a respaldar la demanda, porque también es defender a la patria.

“El colegio se suma a la justa demanda de los trabajadores del Poder Judicial, porque consideramos que la 4T, Morena y el actual Gobierno Federal quieren ponerle el último clavo al ataúd que ha estado destruyendo al Poder Judicial, que era el dique contra las autoridades que desafortunadamente vienen por dedazo, por tómbola y han demostrado ser los más corruptos en el país”, expresó.

Felicitó a los trabajadores del Poder Judicial por su muestra de valor civil y de querer a México, y resaltó la importancia de apoyarlos, pues es lo último que queda en el país para salvaguardar el Estado de derecho.

Hizo un llamado a que se sumen no solo los trabajadores del Seguro Social, de la iniciativa privada y del Gobierno, sino también todos los ciudadanos interesados y los partidos políticos, para que desde las cámaras se haga lo mismo.

“Los diputados de los partidos representan al pueblo y deberían de estar aquí. No veo diputados ni de la oposición, aquí deberían estar los de MC, del PRI y de todos los que queremos a México. Les hago una invitación a los legisladores a que se sumen y sumen a gente de sus partidos, porque es defender a la patria, no sólo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”, subrayó Portela Chaparro.

Sobre si las modificaciones al Poder Judicial han sido en beneficio del pueblo, el presidente del Colegio consideró que la reforma que se pretende implementar es retórica y no ayuda a la capacidad. “Es una manera de contener a los verdaderos juzgadores que tienen capacidad, años de profesionalismo y carrera judicial, para que si no se ponen a las órdenes de la 4T, los corran”, afirmó, y señaló que ha habido casos de magistrados corridos, con dos de la tómbola y uno de carrera judicial ratificados, mientras el magistrado de carrera no pasó el examen. “Eso es un insulto a la inteligencia de los litigantes y de toda la ciudadanía”, sostuvo.

Sobre si los nuevos jueces electos por la tómbola deben ser evaluados, Portela Chaparro respondió afirmativamente: “Por supuesto que deben ser evaluados los jueces y magistrados de la tómbola, que son los más ineptos que he conocido en toda mi carrera judicial. Son los primeros que venían a ponerse a estudiar”.

Del desempeño de las nuevas magistraturas, señaló que los nuevos magistrados y jueces del bienestar, con muy raras excepciones, han demostrado capacidad, mientras que quienes han demostrado carrera judicial, profesionalismo y amor al derecho son los trabajadores del Poder Judicial, algunos con 30 años de servicio que comenzaron desde oficiales y secretarios. “Y que los quieren evaluar. Por Dios, primero que evalúen a sus jefes”, concluyó.