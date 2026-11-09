¡SE ACERCA LA HELADEZ A CAMPECHE! PREVÉN FRENTE FRÍO CON LLUVIAS, NORTE Y TEMPERATURAS DE HASTA 10 GRADOS

—Un nuevo sistema frontal tiene más del 80% de probabilidad de alcanzar la Península de Yucatán durante el fin de semana.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían experimentar un importante cambio en las condiciones meteorológicas hacia el próximo fin de semana, ante la posible llegada de un frente frío acompañado de una masa de aire polar continental. De acuerdo con el meteorólogo Juan Antonio Palma, existe una probabilidad superior al 80% de que el sistema alcance la región en los próximos cinco días, con lluvias fuertes, evento de Norte moderado y un descenso de temperaturas que podría dejar mínimas de entre 10 y 15 grados Celsius, principalmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Mientras tanto, este lunes 9 de noviembre se prevén lluvias ligeras a moderadas, con acumulados de 5 a 25 milímetros en los tres estados de la Península. En Campeche, las temperaturas máximas oscilarán entre 28 y 34 grados, con mínimas de 21 a 25 grados hacia el martes. Las precipitaciones podrían intensificarse a partir del miércoles y jueves, debido a una mayor inestabilidad atmosférica.

Si se confirma el ingreso del frente frío hacia el viernes, podrían registrarse rachas de viento de 50 a 55 kilómetros por hora y oleaje superior a dos metros en las zonas costeras. El descenso más significativo de temperaturas se presentaría a partir de la noche del sábado y durante las madrugadas siguientes, dependiendo de la intensidad y el avance de la masa de aire frío. Se recomienda a la población y al sector marítimo mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y las Capitanías de Puerto.