MÉXICO CONCEDE ASILO A NADIA BELLER, PERO BOLIVIA FRENA SU SALIDA

El Gobierno de México concedió asilo diplomático a la ciudadana boliviana Nadia Beller, sobreviviente de un ataque armado e involucrada como testigo en una investigación que ha salpicado a figuras cercanas al poder en Bolivia; sin embargo, la decisión mexicana enfrenta un obstáculo: el gobierno boliviano no ha asumido el compromiso de otorgarle el salvoconducto necesario para abandonar el país.

La Cancillería boliviana confirmó que recibió la notificación de México y la solicitud para permitir la salida de Beller, pero dejó abierta la posibilidad de continuar investigando su participación dentro del caso del atentado que sufrió el pasado 17 de agosto en Santa Cruz, donde recibió tres impactos de bala.

El caso adquiere mayor tensión debido a las acusaciones de Beller, quien afirma haber sido víctima de hostigamiento y asegura ser testigo de presuntos actos de corrupción dentro del entorno del presidente boliviano Rodrigo Paz. También ha señalado al consultor político Fernando Cerimedo de presuntamente planear el ataque en su contra.

Aunque México ya tomó una decisión al concederle protección diplomática, Bolivia mantiene en sus manos el paso necesario para concretar su salida. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el asilo no impedirá que las autoridades continúen investigando “cuál es el comportamiento” de Beller.