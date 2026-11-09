lunes, noviembre 9, 2026
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PARO EN EL INE DEJA A CIUDADANOS SIN CREDENCIAL Y CON GASTOS DE MÁS

San Francisco de Campeche.- Debido al paro laboral en el Instituto Nacional Electoral (INE), personas provenientes de distintos puntos de la ciudad no pudieron realizar trámites, entre ellos, el de la credencial de elector, como le ocurrió a un vecino de Bellavista, quien gastó 60 pesos en taxi y deberá desembolsar la misma cantidad para regresar a su casa.

A la par, a las puertas del inmueble llegan constantemente motociclistas, quienes descienden de sus unidades, son informados de la protesta y se retiran, algunos molestos por la pérdida de tiempo.

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