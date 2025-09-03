CAOS VIAL POR ACCIDENTE EN LA GLORIETA A LA ENFERMERA; CAMIONETA LE CERRÓ EL PASO A MOTOCICLISTA

Sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la glorieta a la Enfermera, hoy miércoles el conductor de una camioneta le cerró el paso a un motociclista, quien sufrió algunos golpes que no ameritaron hospitalización, lo que generó caos vial.

Los vehículos quedaron a medio carril, y mientras los involucrados llegaban a un arreglo para el pago de daños y atención médica, llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), para abanderar la zona y evitar otro accidente.

La camioneta es marca Ford tipo Ranger de doble cabina, color beige y placas CP-3527-A del Campeche. La moto, Italika tipo 125, color negro, placas 68GSH2 de esta entidad y cuyo conductor, que tenía preferencia, aceptó la propuesta de pago del otro chofer y se retiró.