DOS VARONES CAEN DE UNA ALTURA DE 6 METROS DENTRO DE UN EDIFICIO ABANDONADO Y UNO MUERE

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), generaron hoy movilización en Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la zona centro, a donde llevaron a dos varones, uno de los cuales perdió la vida minutos después, que bajo los influjos del alcohol cayeron al parecer de una altura de 6 metros en un edificio abandonado en la avenida Gustavo Díaz Ordaz.

El inmueble se ubica cerca del estadio de béisbol Cruz Azul “Nelson Barrera”, donde recibieron primeros auxilios tras recibir reporte ciudadano. También llegaron policías estatales.

Trascendió que ambas personas entraron al edificio para descansar, pero en un descuido cayeron. Uno sufrió lesiones de consideración y fue quien después falleció. Se espera que el otro se recupere para que aporte datos sobre lo sucedido.