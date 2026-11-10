OPINIÓN: DE CAMPECHE A #PICACHO259: “ME EMPEZARON A PRESIONAR”, LE ENVIARON UNA CORONA DE MUERTOS Y GANARON UN CONTRATO DE 37 MILLONES | Por Yohali Reséndiz / Opinión 51

Cuando fueron por ella, subió a una camioneta negra con vidrios polarizados. Creyó que se dirigían al INE, pero terminó en Picacho 259

A Lirio Guadalupe Suárez Améndola le enviaron una corona fúnebre cuando todavía presidía el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Semanas después fue removida. Bajo la presidencia provisional que la sustituyó, Corporativo ZEG, S. A. de C. V., obtuvo un contrato por 37 millones 867 mil 538 pesos con 80 centavos.

Campeche merece conocer esa historia.

Lirio Guadalupe sitúa el episodio de la corona en la sesión de inicio del proceso electoral, el 9 de diciembre de 2023, y señaló al consejero Abner Ronces Mex como responsable. En febrero de 2024 lo denunció públicamente y calificó el gesto como una amenaza simbólica.

Para entonces ya había perdido el cargo.

Meses antes, me contó, un hombre que se presentó como consultor del INE la abordó durante un encuentro electoral en Veracruz. Tenía un proyecto y quería explicárselo en la Ciudad de México.

Cuando fueron por ella, subió a una camioneta negra con vidrios polarizados. Creyó que se dirigían al INE, pero terminó en Picacho 259.

Le advirtieron: era una reunión privada, discreta. Dentro le mostraron materiales electorales y una carpeta de Corporativo ZEG. Querían trabajar con el instituto de Campeche para las elecciones de 2024 y mencionaron que eran agradecidos con quienes hacían tratos.

Lirio me asegura que ella respondió que no aceptaba regalos de proveedores. Y les enfatizó que las empresas podrían participar cuando se abriera la licitación, en igualdad de condiciones.

Antes de regresar a Campeche recibió una llamada. La persona dijo hablar desde la oficina de Guadalupe Taddei y le pidió reconsiderar su respuesta. Este dato no pudo comprobarlo pues solo esa fue la referencia. La persona no se identificó.

Luego hubo un ofrecimiento directo del empresario José Alfredo Hernández Casillas para “ayudarla” a resolver su procedimiento de remoción.

Ella rechazó su propuesta.

Exploró la opción de Talleres Gráficos de México y sostuvo que, si se realizaba una licitación, debía ser nacional y a través de CompraNet.

“Me empezaron a presionar”, me dijo.

El procedimiento institucional tiene documentos y fechas. El 5 de julio de 2023, la Dirección de Vinculación con los Organismos Públicos Locales dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por posibles infracciones de la presidenta de Campeche.

El 18 de enero de 2024, el Consejo General del INE aprobó su remoción. Desestimó el señalamiento de conflicto de intereses y argumentó la destitución en que había designado a un encargado del Órgano Interno de Control (OIC) sin tener atribuciones. Lirio me explica que únicamente lo nombró encargado de despacho. La Sala Superior confirmó la decisión el 14 de febrero.

La resolución acredita la causa jurídica de su salida. Lirio denuncia que, mientras enfrentaba ese procedimiento, intentaron obtener su colaboración con un proveedor.

Mientras tanto, el encargado del OIC por cuyo nombramiento el INE la removió fue contratado por la presidenta Taddei. Su incorporación tiene respaldo documental: el directorio institucional, actualizado en agosto de 2026, lo registra como “Líder de Proyecto Presidencia D”, con percepciones brutas mensuales de 54 mil 444 pesos. Sin embargo, Lirio refiere que los rumores lo señalaban como enlace de Alfredo Hernández Casillas en el sureste. Este rumor no esta comprobado.

Tras la remoción de Lirio, Juan Carlos Mena Zapata asumió la presidencia provisional. En marzo de 2024, el Comité de Licitaciones adjudicó a Corporativo ZEG, S. A. de C. V., el contrato de materiales electorales mediante el procedimiento IEEC-LPN-002-2024.

La prensa campechana ya había puesto atención. Telemar documentó que Víctor Améndola Avilés, representante del PRD, denunció una presunta simulación de competencia entre empresas participantes. El comité defendió que ZEG cumplía los requisitos y ofrecía las mejores condiciones.

Ahora, la narración de Lirio obliga a revisar aquella adjudicación: la empresa que le presentaron en el Pedregal obtuvo el contrato después de que ella perdió la presidencia.

La corona tuvo mensaje y destinataria. El contrato, una empresa beneficiaria. Y Campeche tiene, en Lirio Guadalupe Suárez Améndola, a una ciudadana que -asegura- no se dejó corromper.

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