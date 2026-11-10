PEMEX CONDENA A LA QUIEBRA A PROVEEDORES DE CARMEN AL NO PAGARLES, MIENTRAS LAYDA SE ESCONDE Y MORENA PRESUME RESCATE, RECRIMINAN

Ciudad del Carmen.- Durante la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, la diputada priista Ariana Rejón Lara denunció que la petrolera mantiene adeudos millonarios con proveedores de Ciudad del Carmen: más de 27 mil millones de pesos reclamados por trabajos de 2024 y más de 5 mil millones correspondientes a 2026, pues no les pagan desde julio. También recriminó que la gobernadora Layda Sansores San Román no encabece la exigencia de pagos ni defienda a las empresas campechanas.

A su antecesor lo apodaron “el director quiebra”, recordó la legisladora, quien preguntó: “¿Cómo quiere pasar a la historia, como el que rescató a Pemex o como el que permitió que quebraran las empresas que la mantienen funcionando?”.

Las empresas, subrayó, no pagan nóminas con discursos; los trabajadores no llevan comunicados de Pemex al supermercado y las familias no comen con las promesas de pago. La legisladora exigió respuestas por miles de familias que durante generaciones han vivido del petróleo, pero hoy enfrentan una crisis que no provocaron.

Mientras Pemex incumple sus pagos, las empresas están al borde de la quiebra y miles de familias ven amenazado su sustento, subrayó.

La petrolera exige a las empresas cumplir los contratos, pero ellas tienen derecho a exigirle lo mismo. Por eso, Rejón Lara pidió conocer qué mecanismos utilizarán, cuánto dinero estará disponible y, sobre todo, en qué fecha pagará Pemex.

Y resaltó: “Cuando Pemex paga a un contratista, no necesariamente significa que el dinero llegue a los talleres, transportistas y proveedores de alimentos, materiales y servicios, por lo tanto, no puede haber rescate de la petrolera a costa de la quiebra de los carmelitas”.

La legisladora recordó que, durante casi ocho años, el Gobierno de Morena ha prometido el rescate de Pemex, pero la deuda con los proveedores sigue siendo un problema nacional. También recriminó que la gobernadora Layda Sansores San Román no encabece la exigencia de pago, pese a que la lealtad a cualquier partido jamás debe estar por encima de la defensa de su gente, y recalcó que Carmen le ha dado muchísimo a México: petróleo, trabajo, riqueza y desarrollo.

Rejón Lara le exigió a Carpio Fragoso tres compromisos: un calendario público y la apertura de los Copades para pagar los adeudos de 2024; una fecha precisa para pagar las obligaciones pendientes de 2026 y una explicación del incumplimiento de pagos; así como un mecanismo que garantice que los recursos lleguen a las pequeñas y medianas empresas, acompañado de un programa verificable de mantenimiento de las instalaciones.

También habló de seguridad al recordar que en octubre se registró un incendio en la plataforma Ab-Kantún y que ha habido constantes incidentes en instalaciones petroleras, ante lo cual preguntó: “¿Qué ocurre con el mantenimiento preventivo, cuánto se está invirtiendo y qué instalaciones necesitan atención urgente, porque la vida de un trabajador vale más que cualquier ahorro presupuestal?”.