TRAS LA PROTESTA DE ESTUDIANTES, EL COBACAM PROMETE COMPUTADORAS E INTERNET, PERO MANTIENE VETO A CELULARES EN CHINÁ

San Francisco de Campeche.- Tras la manifestación de estudiantes del Emsad 18 de Chiná para denunciar carencias tecnológicas y exigir atención ante la prohibición de usar celulares, el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam) anunció que destinará parte de los recursos asignados al plantel para mejorar las condiciones de su centro de cómputo.

Mediante un comunicado, la Dirección General del Cobacam informó que el Comité de Participación Escolar del programa “La Escuela es Nuestra” acordó dicha medida para fortalecer las instalaciones y el equipamiento tecnológico del centro educativo.

Anunció el mantenimiento de la red de internet, la adquisición de computadoras y la compra de dispositivos No Break, que permitirán proteger los equipos ante interrupciones eléctricas y mejorar las herramientas disponibles para las actividades académicas.

Sin embargo, la institución aclaró que continuará vigente la estrategia para promover el uso responsable de teléfonos celulares en los centros educativos, conforme a los lineamientos nacionales impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Cobacam sostuvo que esta medida busca que los dispositivos móviles se utilicen principalmente con fines académicos, con el propósito de favorecer la concentración, el aprendizaje y la convivencia escolar.