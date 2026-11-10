GUSANO BARRENADOR GOLPEA AL GANADO EN CAMPECHE; PRODUCTOR DENUNCIA ABANDONO DE AUTORIDADES ANTE LA PLAGA

El ganadero Manolo Ávila, de la localidad de Pich, denunció la falta de atención de las autoridades ante la presencia del gusano barrenador en el ganado y acusó que el programa para combatir esta plaga se encuentra en condiciones de abandono.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el productor mostró el caso de un borrego localizado en el rancho El Jabinal, que presentaba una severa infestación de larvas después de permanecer extraviado en el monte.

“Miren nada más, señores, la cantidad de gusanos en un solo animal”, expresó el ganadero mientras atendía al borrego, cuyo estado de salud calificó como preocupante. Incluso reconoció que desconocía si lograría sobrevivir.

Ante esta situación, Ávila hizo un llamado a otros ganaderos y pequeños propietarios para que documenten y difundan los casos de gusano barrenador registrados en Campeche, con el propósito de visibilizar la problemática y exigir una respuesta de las autoridades. El productor advirtió que la situación se ha vuelto insostenible y cuestionó la falta de acciones efectivas para atender a los animales afectados.