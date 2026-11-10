MOTOCICLISTA CHOCA CONTRA AUTOMÓVIL Y ROMPE EL MEDALLÓN CON SU CASCO

Un motociclista resultó lesionado de la pierna derecha luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz, donde su casco terminó por romper el cristal posterior de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta presuntamente circulaba a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones, por lo que no logró evitar la colisión. La fuerza del impacto provocó que el motociclista golpeara con su casco el medallón del vehículo, el cual quedó destrozado, mientras que el conductor de la unidad de dos ruedas sufrió una lesión en la extremidad inferior derecha.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar al lesionado. También llegaron agentes de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y escucharon las versiones de los involucrados.